Irregolarità in un cantiere nel Livornese, scattano denunce e sanzioni

Un lavoratore non sottoposto alla prevista visita medica e irregolarità legate alla patente a crediti nei cantieri edili. I carabinieri hanno controllato un cantiere edile nel Livornese e hanno accertato criticità sulla salute dei lavoratori, denunciando il titolare dell'impresa edile e il committente dei lavori.

L'imprenditore non avrebbe rispettato l'obbligo di inviare un dipendente, risultato anche non regolarmente assunto, alla visita medica prevista dal programma di sorveglianza sanitaria. Perciò è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria, oltre a una maxi sanzione superiore ai 6mila euro.

È venuto fuori inoltre che un'altra impresa operante nel cantiere presentava irregolarità relative alla patente a crediti. Sanzionato anche il committente dell'opera, ritenuto responsabile di non aver verificato il possesso della documentazione necessaria da parte delle ditte incaricate. Complessivamente i carabinieri hanno elevato ammende per circa 1.400 euro e sanzioni amministrative superiori agli 8mila euro.

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