Let's Festival: annunciati anche Freshmula, Panetti e Venerus

Let's Festival ritorna. La manifestazione, in rapida crescita e sempre più apprezzata da artistɜ e spettatorɜ, andrà in scena il 10 - 11 luglio a Castelfranco di Sotto (PI) all'Orto di san Matteo. Oltre a Piccolo, Hachiko e 18k c'è un'importante novità: arrivano pure Freshmula, Panetti e Venerus. Venerus sarà headliner della seconda giornata.

- Venerus (all’anagrafe Andrea Venerus, Milano, 1992) è un’anima rara nel panorama musicale contemporaneo: un artista totale, polistrumentista e produttore che ha scardinato le regole del pop italiano per ridefinirne i confini. Definito unanimemente dalla critica come un visionario e un innovatore fuori dagli schemi, Venerus concepisce la musica come un rito, un'esperienza sensoriale ed emotiva fluida che sfugge a qualsiasi tentativo di etichettatura. Il suo è un sound senza tempo e senza confini geografici, in cui l'eleganza del jazz, la sensualità dell'R&B, la profondità del soul e le visioni psichedeliche dell'elettronica si fondono in un manifesto di assoluta libertà espressiva.

- Freshmula è la nuova voce italo-senegalese destinata a ridefinire i confini del rap italiano. Grazie a una visione artistica unica, capace di fondere hip-hop, jazz, cultura Afro e un’estetica dal respiro internazionale, l'artista porta sul palco un’energia inconfondibile: elegante, fiera e profondamente radicata nella propria identità.

- Panetti, nato a Roma, è uno dei creator, streamer e artisti più creativi ed eccentrici d’Italia. Inizia a fare streaming su Twitch e a creare contenuti su Instagram a fine 2019, costruendo rapidamente una fanbase ampia, solida e molto fedele. D

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