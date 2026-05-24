Trovato senza vita in casa dopo un incendio a San Gimignano

Cronaca San Gimignano
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Un uomo di 59 anni è morto a San Gimignano, trovato senza vita nella sua abitazione in cui era scoppiato un incendio. Il fatto è avvenuto in vicolo delle Vergini. A perdere la vita è stato Mario Mare, molto conosciuto in città per la sua attività di ristoratore.

Tutto è partito quando sabato 23 maggio Mare non ha aperto il suo locale. Sono scattate le ricerche anche perché dal suo appartamento arrivava odore di fumo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme a soccorsi e polizia locale: aperta la porta, la casa era avvolta dal fumo. Il 59enne era senza sensi, a nulla sono valsi i soccorsi.

Non sono note le cause dell'incendio, si pensa a un tragico incidente domestico. A riportare la notizia è La Nazione.

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