MèP, solidarietà alla Flotilla: "Da Israele disprezzo per le vite umane"

Come gruppo consiliare “Montelupo è partecipazione” esprimiamo la nostra più totale solidarietà ai componenti della Flottilla sequestrati e torturati dalle forze israeliane dopo essere stati fermati in acque internazionali.

Ma la solidarietà non basta e non basta neppure condannare il ministro fascista Ben-Gvir.

Quello che è successo alla Flottilla è una goccia nel mare dell’abominio realizzato da Israele in questi ultimi 3 anni che segue decenni di occupazione, torture, segregazione ed apartheid.

Troppo facile adesso indignarsi contro una singola, per quanto criminale, personalità. Qui non si tratta di tizio o di caio, ma dell’intero governo di Israele e della stessa struttura di uno stato razzista e segregazionista.

Quello che è successo e continuerà ad accadere è possibile non solo per la passività di buona parte del “mondo occidentale”, ma anche per il supporto, l’appoggio, le complicità e perfino l’approvazione.

Il genocidio realizzato da Israele non ha precedenti nella storia recente. Un massacro indiscriminato di civili, una distruzione totale di strutture, ospedali, università.

L’omicidio mirato di decine di giornalisti.

Una disprezzo totale per la vita umana.

E la vergogna di utilizzare la Shoah (realizzata in Europa da europei, con la complicità dei governi dell’epoca) per giustificare un altro genocidio.

Aveva proprio ragione Primo Levi “È accaduto, può accadere”

Adesso è sotto gli occhi di tutti.

Montelupo è Partecipazione

I Consiglieri Comunali

Francesco Polverini

Ilaria Antonelli