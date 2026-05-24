Nadia Terranova presenta il suo romanzo a Cavallano

Torna la rassegna culturale “Se una notte d’inverno un lettore” e lo fa con un appuntamento speciale dedicato alla narrativa contemporanea. Giovedì 28 maggio alle ore 21.30, il Circolo di Cavallano ospiterà la scrittrice Nadia Terranova per la presentazione del suo ultimo romanzo “Quello che so di te” (Guanda), finalista al Premio Strega 2025.

Nel corso della serata, che era in programma per aprile ed è stata posticipata, l’autrice dialogherà con la giornalista Simona Pacini, accompagnando il pubblico dentro le pagine di un libro intenso e profondamente personale che attraversa memoria familiare, maternità e silenzi tra le generazioni, dando voce a storie intime capaci di parlare a tutti.

Con “Quello che so di te”, Nadia Terranova conferma una scrittura capace di intrecciare esperienza individuale e riflessione universale, affrontando temi centrali del nostro tempo attraverso una narrazione delicata e potente.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo di Cavallano, con il patrocinio del Comune di Casole d’Elsa e in collaborazione con Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio e Pro Loco di Casole d’Elsa.

«La rassegna – spiegano gli organizzatori – nasce dal desiderio di creare occasioni di incontro tra autori e lettori, valorizzando la cultura come spazio di confronto e partecipazione. Ospitare Nadia Terranova rappresenta un’opportunità importante per il territorio e per tutti gli appassionati di letteratura».

L’ingresso è libero.

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