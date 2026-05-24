Nuovo posto di comando donato dal Rotary alla Protezione civile

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Un nuovo modulo che diventerà il posto di comando avanzato entra a far parte della Colonna mobile della Regione Toscana. L’unità mobile è stata donata dal Distretto Rotary 2071 ed ANPAS al Dipartimento della Protezione civile regionale. La cerimonia di consegna, alla quale era presente il sottosegretario alla Presidenza della Regione, ha avuto luogo a Tirrenia nell’ambito della tre giorni del congresso Rotary su Ambiente e Protezione Civile.
“Desidero esprimere il più sincero ringraziamento al Distretto Rotary 2071 - ha fatto sapere il presidente Giani - Questo è un esempio di come la collaborazione tra istituzioni, volontariato e associazioni con un radicamento storico nella nostra regione, sia capace di portare importanti benefici alla collettività".
"Un ringraziamento speciale al Rotary e al governatore Giorgio Odello, ad ANPAS, per la donazione del nuovo modulo operativo destinato alla Colonna mobile della Regione Toscana - ha detto il sottosegretario Dika- Ringrazio anche i rappresentanti della nostra Protezione civile che sono sempre presenti. Si tratta di un gesto di grande significato che testimonia vicinanza alle donne e agli uomini che rappresentano un orgoglio per la Toscana, per il lavoro che svolgono a servizio dei cittadini in contesti difficili. Il nuovo modulo rafforza in modo concreto la capacità del nostro sistema di Protezione civile di intervenire con rapidità, coordinamento ed efficacia nelle emergenze.”

Il nuovo posto di comando è costituito da una sala su ruote con dotazioni tecniche quali pc, sistema satellitare, per videoconferenze, che servirà ai referenti di ciascuna operazione come sala logistica e decisionale direttamente in prossimità dell’evento calamitoso.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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