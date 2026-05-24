Palio di Fucecchio 2026, la diretta LIVE: il corteo, la corsa e non solo

Seguite con noi la diretta live testuale del Palio di Fucecchio 2026. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale con foto, notizie e reazioni
La Buca d’Andrea a Fucecchio si riempie di persone, tra contradaioli e contradaiole. Centinaia di uomini e donne, bambini e bambine, si fermano per le fatidiche tre batterie sull’anello di sabbia che decreteranno il vincitore della 45esima edizione. Palio di Fucecchio 2026 in scena oggi, domenica 24 maggio: in questo articolo di gonews.it la diretta live della corsa.
Si parte al mattino con il corteo storico per le vie del centro e troverete tutte le foto e le info della splendida mattinata fucecchiese. Poi nel pomeriggio si va in Buca per il Palio di Fucecchio 2026 e allora si capirà chi vincerà il Cencio.
Si ricordano le accoppiate delle 12 contrade, con cavalli e fantini:
Querciola - Ceccomitocca (Carlo Sanna detto Brigante)
Sant'Andrea - Communiqué (Giovanni Atzeni detto Tittia)
Porta Raimonda - Babilonias (Francesco Caria detto Tremendo)
San Pierino - Dyllu (Gavino Sanna)
Samo - Galateo Sardo (Antonio Siri detto Amsicora)
Botteghe - Daisa (Adrian Topalli detto Vulcano)
Borgonovo - Farfalla Bianca (Andrea Sanna detto Virgola)
Massarella - Little John (Giuseppe Zedde detto Gingillo)
Torre - Enalotto super (Sebastiano Murtas detto Grandine)
Porta Bernarda - Premiere da Clodia (Dino Pes detto Velluto)
Ferruzza - Donnaiolo (Michel Puztu detto Spago)
Cappiano - Dimoniu (Andrea Coghe detto Tempesta)
PALIO DI FUCECCHIO 2026, DIRETTA LIVE
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