Palio di Fucecchio 2026, la diretta LIVE: il corteo, la corsa e non solo

La Buca d’Andrea a Fucecchio si riempie di persone, tra contradaioli e contradaiole. Centinaia di uomini e donne, bambini e bambine, si fermano per le fatidiche tre batterie sull’anello di sabbia che decreteranno il vincitore della 45esima edizione. Palio di Fucecchio 2026 in scena oggi, domenica 24 maggio: in questo articolo di gonews.it la diretta live della corsa.

Si parte al mattino con il corteo storico per le vie del centro e troverete tutte le foto e le info della splendida mattinata fucecchiese. Poi nel pomeriggio si va in Buca per il Palio di Fucecchio 2026 e allora si capirà chi vincerà il Cencio.

Si ricordano le accoppiate delle 12 contrade, con cavalli e fantini:

Querciola - Ceccomitocca (Carlo Sanna detto Brigante)

Sant'Andrea - Communiqué (Giovanni Atzeni detto Tittia)

Porta Raimonda - Babilonias (Francesco Caria detto Tremendo)

San Pierino - Dyllu (Gavino Sanna)

Samo - Galateo Sardo (Antonio Siri detto Amsicora)

Botteghe - Daisa (Adrian Topalli detto Vulcano)

Borgonovo - Farfalla Bianca (Andrea Sanna detto Virgola)

Massarella - Little John (Giuseppe Zedde detto Gingillo)

Torre - Enalotto super (Sebastiano Murtas detto Grandine)

Porta Bernarda - Premiere da Clodia (Dino Pes detto Velluto)

Ferruzza - Donnaiolo (Michel Puztu detto Spago)

Cappiano - Dimoniu (Andrea Coghe detto Tempesta)

PALIO DI FUCECCHIO 2026, DIRETTA LIVE

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