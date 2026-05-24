Palio di Fucecchio 2026, la diretta LIVE: il corteo, la corsa e non solo

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Seguite con noi la diretta live testuale del Palio di Fucecchio 2026. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale con foto, notizie e reazioni

La Buca d’Andrea a Fucecchio si riempie di persone, tra contradaioli e contradaiole. Centinaia di uomini e donne, bambini e bambine, si fermano per le fatidiche tre batterie sull’anello di sabbia che decreteranno il vincitore della 45esima edizione. Palio di Fucecchio 2026 in scena oggi, domenica 24 maggio: in questo articolo di gonews.it la diretta live della corsa.

Si parte al mattino con il corteo storico per le vie del centro e troverete tutte le foto e le info della splendida mattinata fucecchiese. Poi nel pomeriggio si va in Buca per il Palio di Fucecchio 2026 e allora si capirà chi vincerà il Cencio.

Si ricordano le accoppiate delle 12 contrade, con cavalli e fantini:

Querciola - Ceccomitocca (Carlo Sanna detto Brigante)
Sant'Andrea - Communiqué (Giovanni Atzeni detto Tittia)
Porta Raimonda - Babilonias (Francesco Caria detto Tremendo)
San Pierino - Dyllu (Gavino Sanna)
Samo - Galateo Sardo (Antonio Siri detto Amsicora)
Botteghe - Daisa (Adrian Topalli detto Vulcano)
Borgonovo - Farfalla Bianca (Andrea Sanna detto Virgola)
Massarella - Little John (Giuseppe Zedde detto Gingillo)
Torre - Enalotto super (Sebastiano Murtas detto Grandine)
Porta Bernarda - Premiere da Clodia (Dino Pes detto Velluto)
Ferruzza - Donnaiolo (Michel Puztu detto Spago)
Cappiano - Dimoniu (Andrea Coghe detto Tempesta)

PALIO DI FUCECCHIO 2026, DIRETTA LIVE

L’ultimo aggiornamento è il più recente, scorrere in basso per quelli precedenti (consigliato il refresh della pagina)

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
23 Maggio 2026

Palio di Fucecchio, i fantini hanno firmato: ecco chi rappresenterà le contrade

Si è tenuto questa mattina, nella splendida cornice del parco Corsini, l’ultimo appuntamento di avvicinamento al 45° Palio di Fucecchio. Si tratta della firma dei fantini che, accompagnati da presidenti, capitani [...]

Toscana
Attualità
22 Maggio 2026

Castelfiorentino capofila della Rete dei Comuni toscani a sostegno delle Residenze artistiche

Si rafforza la “Rete” dei Comuni toscani per sostenere, potenziare e diffondere l’azione delle Residenze Artistiche nella regione. Nella splendida cornice del Teatro del Popolo di Castelfiorentino è stato stipulato [...]

Castelfranco di Sotto
Attualità
22 Maggio 2026

La casa della salute di Galleno si rinnova e sarà a zero emissioni

Dal 3 giugno al via i lavori di efficientamento energetico della casa della salute di Galleno che trasformeranno la struttura di via Don Arzilli 4 in un edifico a zero emissioni. Per consentire lo svolgimento delle opere edilizie chiuderà temporaneamente al pubblico sino al [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina