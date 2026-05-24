Colpito da una scarica di sassi, soccorso giovane sulle Apuane

Un 28enne è stato colpito da una scarica di sassi sulle Alpi Apuane. È stato recuperato da poco, il giovane viene dal Piemonte. Era sulla Oppio Oppio Colnaghi, via alpinistica che si snoda sulla parete nord del Pizzo d'Uccello, sulle Alpi Apuane.
È stata immediata l'attivazione dei tecnici delle stazioni di Lucca e Carrara e Lunigiana e dell'elisoccorso regionale. Mentre le squadre a terra erano pronte a fornire supporto, l'elicottero Pegaso 1 poco prima delle 9 ha raggiunto il luogo dell'incidente, il 28enne è stato stabilizzato, recuperato e poi trasportato all'ospedale di Cisanello di Pisa.
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