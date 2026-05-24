Sfugge alla polizia e tenta di colpire gli agenti, arrestato

Un 22enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale a Siena. In via Campansi il giovane ha visto la polizia e ha cambiato strada, ma è stato seguito e fermato: dapprima ha tentato la fuga, pur aggredendo gli agenti, ma poi è stato bloccato poco più avanti.

Una volta portato in Questura, sempre in stato di agitazione, nello scendere dall’auto di servizio l’ha danneggiata, colpendo con ripetuti calci il finestrino dello sportello posteriore.

Il giovane, in ufficio, è stato infatti trovato in possesso di sostanza stupefacente e, per questo motivo, segnalato alla Prefettura di Siena per i provvedimenti del caso.

Il Giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per 3 giorni alla settimana. Il Questore Angeloni ha inoltre emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale.