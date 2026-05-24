Use Computer Gross di cuore, ma vince Siena

E cosa vai a dire ad una squadra che gioca gara uno di semifinale sul campo della squadra sulla carta più quotata, la tiene lì per metà partita fino a cedere dopo l’intervallo (42-29) più per i diversi valori fisici e tecnici che per altro? Gara uno resta a Siena, il finale è un numericamente ingiusto 86-71, una partita che conferma che stavolta, seppur con una prestazione più che positiva, la montagna da scalare è parecchio alta. Ci mette del suo anche un empolese, Cerchiaro, che conferma il suo ottimo momento con un’ottima prestazione (mvp della serata), una spina nel fianco della difesa empolese per tutta la partita. Se ne riparla mercoledì a Empoli, c’è il precedente di marzo a dare coraggio e di sicuro l’Use vista all’ombra della torre del Mangia farà la sua partita come sempre. Su questo potete scommetterci perché la squadra vista a Siena ha dimostrato di non essere arrivata lì per caso.

C’è Rosselli in quintetto, Yarbanga rompe il ghiaccio e lo stesso fa Cipriani. La Computer Gross non pare intimorita da un ambiente da ben altre categorie, anche se Siena cerca subito di imporre la sua legge e con l’ex Cerchiaro appoggia in contropiede l’11-4. La tripla di Belli ufficializza la prima fuga (16-7) e, sul 18-9 dopo 6 minuti, coach Valentino prova a fermare la veemenza dei padroni di casa con un timeout (mossa azzeccata, leggi dopo). Lo 0-6 ridà morale ai biancorossi che sembrano aver parato il primo colpo, Sakellariou ci mette il carico con un gioco da tre punti ed agguanta i rivali: parziale di 0-9 e siamo pari. Pucci torna a segnare, Paluzzi fa 1 su 2 dalla lunetta ed al 10’ siamo 20-19. Riapre Nepi a cui replica Marini e poco dopo la tripla di Sakellariou è il primo vantaggio: 22-24. L’Use spreca tre contropiedi ma quando De Leone appoggia il 22-26, è coach Vecchi a fermare tutto: 4-17 il parziale dopo il timeout biancorosso nella prima frazione (leggi prima). Pucci scuote dall’arco i suoi (25-26) e la partita inizia davvero. Rosselli firma il 25-30 e Cerchiaro, con 4 punti, riporta i suoi sul 31-30. Il gioco da tre di Perin pare gasare Siena ma ecco ancora Rosselli, 7 punti, 12 nel suo score personale e 36-38. Tiene benissimo il campo anche Regini che mette il 38-39 e l’ambiente si scalda dopo un tecnico a coach Vecchi. Par d’essere a Belgrado, l’Use fatica a contenere Cerchiaro (già 16 punti a referto) ed al thé di metà partita siamo sul 44-42 con un contropiede sprecato sulla sirena, peccato. Si riparte col solito Cerchiaro, Prosek e Yarbanga e coach Valentino, dopo aver provato a tamponare l’assedio iniziale con Marini, chiama minuto: 6-0 e 50-42. Niente da fare, Perin la mette dall’arco prima che Tosti trovi finalmente il primo cesto dopo il riposo. Il vantaggio si dilata dopo due viaggi in lunetta di Yarbanga che approfitta dell’uscita di Tosti per un colpo subito e un bel contropiede finalizzato da Prosek (60-46 e parziale di 16-4 dopo il riposo), fase in cui l’Use è in chiara difficoltà su entrambi i lati del campo. Cipriani mette due liberi ed il solo lampo è una tripla di Rosselli dall’angolo. Siena non alza il piede dal gas ed al 30’ siamo 67-53, parziale di 23-11. Tosti per fortuna rientra in campo e ce ne sarà bisogno perché anche a rimbalzo è una sofferenza. E’ lui a trovare il meno 10 (67-57), segno che prima di pensare a gara due c’è tempo. Soviero e Tosti per il 67-61 (0-8 di parziale) ed è Buffo a mettere il primo canestro senese della frazione, purtroppo dall’arco: 70-61. Ancora da lontano il 75-64 senese a firma Pucci, con inevitabile timeout empolese a chiudere il minuto da dimenticare. A metà siamo 75-66 e la tripla in transizione di Belli, l’80-66, suona come una mezza sentenza. L’Use molla, finisce 86-71. Ci si vede mercoledì, comunque applausi.

86-71

NOTE DI SIENA MENS SANA BASKET

Belli 9, Pannini, Perin 8, Calviani, Cerchiaro 18, Yarbanga 17, Pucci 12, Buffo 3, Cesaretti, Nepi 2, Prosek 15, Jokic 2. All. Vecchi (ass. Zanotti/Innocenti)

USE COMPUTER GROSS

Ciano 3, Rosselli 18, Cipriani 12, Sakellariou 9, De Leone 2, Marini 4, Tosti 10, Soviero 10, Paluzzi 1, Regini 2, Baldacci ne, Sesoldi ne. All Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Antonelli di Assisi e Galieri di Campobasso

Parziali: 20-19, 44-42 (24-23), 67-53 (23-11), 86-71 (19-18)