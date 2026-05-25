A Cascina arriva il 'Mercato di Qualità' di ANVA Confesercenti Provincia di Pisa

Domenica 31 maggio il Corso G. Matteotti di Cascina ospiterà per l’intera giornata il “Mercato di Qualità” organizzato da ANVA Confesercenti Provinciale di Pisa, con il patrocinio del Comune di Cascina.

Un appuntamento dedicato allo shopping di qualità, ai prodotti selezionati e alla valorizzazione del commercio su area pubblica, che porterà nel centro cittadino banchi accuratamente scelti all’interno del format che ANVA Confesercenti sta promuovendo in tutta la provincia di Pisa.

“Arrivano a Cascina i nostri banchi selezionati, con la qualità dei prodotti che caratterizza il format che stiamo portando in tutta la provincia di Pisa” dichiara il presidente di ANVA Confesercenti Provinciale di Pisa, Mirco Sbrolli. “Sarà una giornata all’insegna dello shopping, della socialità e della valorizzazione del commercio ambulante di qualità”.

Soddisfazione anche da parte del Responsabile Provinciale di Pisa Claudio Del Sarto: “Il nostro Mercato di qualità sceglie Cascina perché crediamo possa rappresentare una bella opportunità sia per i cittadini sia per le attività commerciali in sede fissa. Vogliamo creare una giornata di shopping primaverile piacevole, vivace e capace di portare persone nel centro cittadino”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione dei mercati di qualità promosso da ANVA Confesercenti, con l’obiettivo di offrire eventi attrattivi, prodotti selezionati e momenti di aggregazione per cittadini e visitatori.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa