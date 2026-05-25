Al via da martedì 26 lo sfalcio dei cigli stradali e dei marciapiedi

Attualità Montespertoli
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Prendono il via da domani, martedì 26 maggio, le operazioni di sfalcio della vegetazione lungo i cigli e i marciapiedi del territorio comunale. I lavori saranno eseguiti da Consiag Servizi Comuni e inizieranno dai centri abitati, per garantire sin da subito maggiore sicurezza e decoro nelle aree a più alta frequentazione. Gli interventi proseguiranno poi progressivamente su tutto il territorio, secondo un programma che terrà conto delle priorità della viabilità e delle condizioni della vegetazione.
Contestualmente, questa settimana inizieranno anche le potature delle siepi del parco urbano lungo la circonvallazione della SP4 via Volterrana.

L'Amministrazione Comunale invita i cittadini alla collaborazione, segnalando eventuali situazioni di particolare urgenza agli uffici competenti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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