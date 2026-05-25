Al via i lavori di riparazione della fognatura in via Sant'Andrea, le modifiche al traffico

Attualità Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Mercoledì prossimo, 27 maggio partiranno i lavori per il ripristino del collettore fognario in via Sant'Andrea.
Per consentire i lavori in sicurezza, il comandante della polizia locale ha ritenuto opportuno chiudere al traffico il tratto di via Sant'Andrea interessato dal cantiere, dall'incrocio con via Sardegna fino all'intersezione con via Lombardia. I lavori e quindi l'ordinanza di chiusura al transito, si protrarranno fino al prossimo 4 giugno, o comunque fino alla conclusione dei lavori.
Nel tratto interessato sarà consentita la sosta solo ai veicoli di cantiere e a chi lavora o risiede negli edifici prospicienti il pezzo di strada interessato dai lavori.
Queste le viabilità alternative studiate dalla Polizia locale. Il traffico proveniente dalla zona industriale diretti verso il centro, via Gozzini e verso la provinciale 70, detta Bretella del Cuoio, sarà deviati lungo l’itinerario alternativo formato da via di Ripa e via Sardegna o in alternativa lungo via dei Conciatori, via provinciale nuova Francesca e la provinciale 70, nota come Bretella del Cuoio.

I veicoli provenienti da via Gozzini o dal centro e diretti verso la zona industriale, saranno deviati lungo l’itinerario alternativo, formato da via Sardegna e da via di Ripa.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Attualità
22 Maggio 2026

Da Santa Croce a Assisi in bici: l'impresa solidale di Emilia

Quando c'è da compiere un gesto di solidarietà, di tenerezza o di amicizia verso qualcuno la comunità di Santa Croce ha più volte dimostrato grande umanità e disponibilità. Proprio con [...]

Santa Croce sull'Arno
Attualità
20 Maggio 2026

Santa Croce sull'Arno con il suo piano di rilancio entra al "New European Bauhaus"

La prospettiva di Santa Croce sull'Arno diventa europea. Negli ultimi giorni il programma di sviluppo pensato dall'amministrazione Giannoni, è valso al comune conciario l'accesso al "New European Bauhaus: From vision [...]

Santa Croce sull'Arno
Attualità
20 Maggio 2026

Offre vacanza premio alle lavoratrici del salone: "Sono state fantastiche mentre mi stavo curando"

Dopo anni impegnativi, contrassegnati da seri problemi di salute, ha deciso di dire grazie al suo gruppo di lavoro, una seconda famiglia. Ha quindi scelto di ricompensare la vicinanza e [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina