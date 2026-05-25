Al via i lavori di riparazione della fognatura in via Sant'Andrea, le modifiche al traffico

Mercoledì prossimo, 27 maggio partiranno i lavori per il ripristino del collettore fognario in via Sant'Andrea.

Per consentire i lavori in sicurezza, il comandante della polizia locale ha ritenuto opportuno chiudere al traffico il tratto di via Sant'Andrea interessato dal cantiere, dall'incrocio con via Sardegna fino all'intersezione con via Lombardia. I lavori e quindi l'ordinanza di chiusura al transito, si protrarranno fino al prossimo 4 giugno, o comunque fino alla conclusione dei lavori.

Nel tratto interessato sarà consentita la sosta solo ai veicoli di cantiere e a chi lavora o risiede negli edifici prospicienti il pezzo di strada interessato dai lavori.

Queste le viabilità alternative studiate dalla Polizia locale. Il traffico proveniente dalla zona industriale diretti verso il centro, via Gozzini e verso la provinciale 70, detta Bretella del Cuoio, sarà deviati lungo l’itinerario alternativo formato da via di Ripa e via Sardegna o in alternativa lungo via dei Conciatori, via provinciale nuova Francesca e la provinciale 70, nota come Bretella del Cuoio.

I veicoli provenienti da via Gozzini o dal centro e diretti verso la zona industriale, saranno deviati lungo l’itinerario alternativo, formato da via Sardegna e da via di Ripa.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

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