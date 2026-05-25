Alberto Nardi Perna eletto sindaco di Montignoso

Finita l'era di Gianni Lorenzetti, sindaco sostenuto dal csx, non è comunque finita l'epoca del centrosinistra a Montignoso, comune in provincia di Massa-Carrara. Per il centrosinistra unito nel campo largo il candidato vincitore è stato Alberto Nardi Perna.

Nardi Perna, che aveva avuto già ruoli in giunta, aveva sfidato il centrodestra di Uniti per Montignoso che sosteneva la candidatura di Piergiuseppe Cagetti, anche lui già in giunta in passato. Perna ha vinto ottenendo più del 70% delle preferenze.

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