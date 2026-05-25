Alla Gipsoteca la presentazione di 'Quattro teste dal Museo di Corneto. Un giallo antiquario'

Mercoledì 27 maggio alle 17.00, presso la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa, si terrà la presentazione del libro “Quattro teste dal Museo di Corneto. Un giallo antiquario” di Chiara Tarantino (Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa). Pubblicato da Pacini Editore nella Biblioteca del Bollettino Storico Pisano, inaugura la nuova sezione Antiquaria della Collana Arte.

Nell’occasione saranno presenti Gabriella Garzella (presidente della Società Storica Pisana), Anna Anguissola (direttrice della Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium), Sonia Maffei (direttrice del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere). Interverranno Antonella Gioli (docente di Storia del collezionismo e del museo, Università di Pisa) e Stefano Renzoni (storico dell’Arte). Sarà presente l’autrice.

L’iniziativa è organizzata da Pacini Editore e dalla Società Storica Pisana, in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa, con il supporto del Sistema Museale di Ateneo. La presentazione rientra nelle iniziative di Amico Museo 2026.

Il libro racconta la storia di quattro sculture romane scoperte a Tarquinia nell’Ottocento, che si perdono tra Roma e gli Stati Uniti, intrecciando le vite di funzionari statali, mercanti, collezionisti, musei e case d’asta. Ripercorrendo indagini e trattative, il libro ricostruisce una vicenda reale intensa quanto un romanzo e mostra il nuovo Stato italiano alle prese con scavi privati a scopo di lucro e il commercio di beni archeologici, in un paese in tensione tra ambizione e legalità

Fonte: Università di Pisa

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