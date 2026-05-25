All'ospedale di Siena arriva la 'Fabbrica dell'aria'

Un ecosistema vivente nel cuore dell'ospedale: la Fabbrica dell'aria è arrivata all'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, grazie a un'iniziativa promossa da Unicoop Firenze in collaborazione con Regione Toscana, AOUS, le sezioni soci Coop del territorio e Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale e professore dell’Università di Firenze, ideatore del dispositivo. La Fabbrica dell’aria è una bio-macchina, realizzata da Pnat, società fondata come spin-off dell'Università di Firenze. La Fabbrica ha l’aspetto di una serra modulare che contiene al suo interno varie tipologie di piante: oltre al valore estetico, il dispositivo è in grado di aspirare e filtrare l’aria, restituendola depurata e riossigenata attraverso le foglie e le radici. Vista l’utilità in luoghi di comunità, in particolare dedicati alla cura delle persone, Unicoop Firenze ha donato il dispositivo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, dove è stata inaugurata questa mattina, alla presenza di Antonio Barretta, direttore generale dell'AOUS, Francesca Gatteschi, direttrice soci di Unicoop Firenze, Cristiana Favretto, referente Pnat. Presenti anche i rappresentanti delle sezioni soci Coop del territorio che hanno sostenuto il progetto e coadiuvato la raccolta fondi. Oltre che all'AOUS, Unicoop Firenze ne ha sostenuto l’installazione negli ospedali di altre sei province toscane: ad Arezzo, ospedale San Donato, a Firenze, ospedale di Careggi, a Lucca, ospedale San Luca, a Pistoia, ospedale San Jacopo, a Prato, ospedale Santo Stefano, a Pisa, ospedale Cisanello. Altri due dispositivi sono già attivi nei punti vendita Coop di Firenze Novoli e Ponte a Greve. L'iniziativa è stata realizzata anche grazie a una raccolta fondi promossa da Unicoop Firenze lo scorso ottobre, con la vendita di piante di anthurium nei Coop.fi: per ogni pianta venduta, Unicoop Firenze ha donato 2 Euro al progetto. Grazie al contributo di soci e clienti, sono stati raccolti 24.592 Euro, per un totale di 12.296 anthurium venduti.

Le dichiarazioni

Stefano Mancuso, professore dell’Università di Firenze

«Con grande soddisfazione inauguriamo la Fabbrica dell’aria all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese dove pazienti e lavoratori dell'ospedale potranno godere dell'effetto benefico delle piante, quali la depurazione dell'aria da sostanze nocive, la produzione di ossigeno, la riduzione dello stress ed il miglioramento del confort acustico degli ambienti. Il progetto della Fabbrica dell’Aria, che abbiamo già realizzato anche in due supermercati Unicoop Firenze, è un unicum a livello mondiale e racchiude in sé un valore scientifico, economico e sociale. Scegliere di “ripulire” l’aria di uno spazio servendosi delle piante, con una tecnologia naturale, in alternativa ai consueti sistemi di filtraggio, ha un che di rivoluzionario. Significa riconoscere e attribuire alle piante un ruolo che per decenni è stato negato, oltre ad avere il merito di regalare a noi umani il privilegio di vivere meglio».

Francesca Gatteschi, direttrice soci di Unicoop Firenze

«Siamo davvero felici di inaugurare oggi, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, la Fabbrica dell'aria con la quale vogliamo dare il nostro contributo alla ricerca di soluzioni innovative per rendere i luoghi di cura più verdi, salubri e attenti alla connessione fra l'uomo e il mondo vegetale. È un progetto in cui crediamo fortemente e con cui rinnoviamo la storica collaborazione con Stefano Mancuso insieme al quale, nel 2019, abbiamo installato due Fabbriche dell'aria nei nostri Coop.fi di Novoli e Ponte a Greve. Grazie a questa iniziativa, fortemente voluta anche dalle nostre sezioni soci, la Fabbrica dell'aria fa il suo ingresso in sette ospedali toscani, ciò anche grazie al contributo di soci e clienti che hanno sostenuto il progetto partecipando alla raccolta fondi dello scorso ottobre. Questa iniziativa, innovativa e coraggiosa, è uno dei nostri impegni per migliorare la qualità ambientale e il benessere delle comunità che vivono nel nostro territorio».

Fonte: Unicoop Firenze

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