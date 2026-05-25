Elezioni Amministrative 2026 in Toscana, lo scrutinio live su gonews.it

Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. Si voterà fino alle 15, poi il via allo spoglio. L’eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno.

Dalle ore 14.30 gonews.it seguirà in diretta le operazioni di spoglio, trovate qua sotto la diretta con tutti gli aggiornamenti (in alto il più recente) e tutte le curiosità dagli scrutini dei voti in Toscana.

Amministrative 2026, i Comuni toscani al voto

Tre i capoluoghi di provincia al voto: Prato, Pistoia e Arezzo. Essendo comuni sopra i 15mila abitanti, se nessuno dei candidati dovesse ottenere il 50% più uno delle preferenze, si farà ballottaggio tra primo e secondo.

Gli altri comuni dove è previsto il ballottaggio sono Figline Valdarno Incisa e Sesto Fiorentino (Firenze), Cascina (Pisa) e Viareggio (Lucca). Rinnovo delle amministrazioni comunali in un unico turno invece a Lucignano (Arezzo); Sorano (Grosseto); Montignoso, Pontremoli, Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara); Capraia Isola (Livorno); Coreglia Antelminelli, Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano (Lucca); Calci, Fauglia, Orciano Pisano (Pisa); Uzzano (Pistoia).

Qui i candidati in ogni comune.





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