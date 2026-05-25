Arezzo va al ballottaggio: si sfideranno cdx e csx

A Arezzo si andrà al ballottaggio. Così hanno deciso le urne nella giornata di oggi, lunedì 25 maggio, dopo le elezioni che si sono tenute anche ieri, domenica 24.

Marcello Comanducci, candidato del centrosinistra unito, non ha sfondato il muro del cinquanta per cento e si è fermato a poco più del 40%. Il centrosinistra di Vincenzo Ceccarelli ha superato di poco il 30%. Saranno gli schieramenti di cdx e csx a sfidarsi tra due settimane.

L'appuntamento con il ballottaggio sarà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Allora si saprà chi succederà a Alessandro Ghinelli come sindaco.

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