Barbara Belcari è la nuova sindaca di Sorano

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Barbara Belcari è la nuova sindaca di Sorano (Grosseto). La neo prima cittadina era stata la vicesindaca di Lotti, a cui fu tolta proprio dal primo cittadino le deleghe lo scorso dicembre.

Rispetto all'ultima tornata elettorale, l'affluenza è stata leggermente inferiore di qualche punto percentuale (73,66% del 2026 contro il 74,43% del 2024)

La candidata della lista Rinnovamento Comune ha vinto al primo turno con il 56,88% dei voti, pari a 1092 preferenze su 1977 votanti. Belcari avrà 8 seggi.

Alle sue spalle si è fermato l'ex sindaco Ugo Lotti, candidato con la lista Insieme si riparte, che ottiene il 43,13% (828 voti) e non riesce a confermarsi alla guida del Comune. A Lotti spetteranno 4 seggi.

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