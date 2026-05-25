Barbara Belcari è la nuova sindaca di Sorano (Grosseto). La neo prima cittadina era stata la vicesindaca di Lotti, a cui fu tolta proprio dal primo cittadino le deleghe lo scorso dicembre.
Rispetto all'ultima tornata elettorale, l'affluenza è stata leggermente inferiore di qualche punto percentuale (73,66% del 2026 contro il 74,43% del 2024)
La candidata della lista Rinnovamento Comune ha vinto al primo turno con il 56,88% dei voti, pari a 1092 preferenze su 1977 votanti. Belcari avrà 8 seggi.
Alle sue spalle si è fermato l'ex sindaco Ugo Lotti, candidato con la lista Insieme si riparte, che ottiene il 43,13% (828 voti) e non riesce a confermarsi alla guida del Comune. A Lotti spetteranno 4 seggi.
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