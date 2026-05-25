Calci rimane al centrosinistra: Ricotta sarà sindaca

Calci rimane al centrosinistra. Faceva già parte della giunta ed è stata sindaca facente funzione per qualche mese, ora Valentina Ricotta è la nuova sindaca del comune ai piedi del Monte Pisano.

Ricotta, sostenuta dal centrosinistra unito, ha vinto con un ampio margine e ha ottenuto più del 65%. Valter Mignani, sostenuto dalla lista civica CalcInsieme, si è fermato a poco più del 30%. Elisa Maria Moracci per la lista civica Pro Calci ha preso l'1% circa.

Ricotta andrà a sostituire Massimiliano Ghimenti, che aveva lasciato la carica per entrare in Regione.

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