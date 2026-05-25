A Pistoia cambia tutto: vince il centrosinistra di Giovanni Capecchi

A Pistoia, dopo quasi dieci anni, cambia tutto. Non sarà più il centrodestra a governare la città, le elezioni sono state vinte al primo turno dal centrosinistra di Giovanni Capecchi.

Capecchi ha ottenuto quasi il 53% dei voti al primo turno e quindi, dopo due mandati di Tomasi, è il centrosinistra a riprendersi Pistoia.

Il centrodestra aveva puntato su Anna Maria Celesti, che ha fatto pure le funzioni di sindaco dopo che Tomasi è entrato in Consiglio regionale. Celesti però si è fermata al 44% circa.

"Pistoia ha voltato pagina. Dopo 9 anni di destra, torna il centrosinistra. Giovanni Capecchi è il nuovo sindaco. Che gioia enorme" scrive Bernard Dika su Facebook.

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