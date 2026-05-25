A Fauglia la spunta Carlo Carli, che torna a essere sindaco

Alberto Lenzi, ex sindaco di Fauglia, è stato eletto in Regione ed è assessore, quindi a Fauglia si è tornati alle urne. Sono state elezioni col brivido, una corsa a tre serratissima che ha premiato il centrosinistra. Carlo Carli è tornato a essere sindaco della cittadina in provincia di Pisa.

Al primo turno, dato che non c'è ballottaggio, Carli ha preso sette seggi e il 38,9% dei voti. 36,66% per Thomas D'Addona, ex sindaco di Crespina Lorenzana, che andrà all'opposizione con due seggi. Il capogruppo del centrodestra in consiglio Riccardo Froli ha preso il 24,44% e quindi un seggio.

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