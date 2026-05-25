Controlli dei carabinieri nel Pisano: 8 denunce in una settimana tra armi, droga e alcol

Intensificati i controlli sul territorio provinciale da parte dei Carabinieri. Nell’ultima settimana, il Comando Provinciale di Pisa ha effettuato una serie di interventi mirati nell’ambito delle strategie definite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, con particolare attenzione a sicurezza stradale, stupefacenti e porto abusivo di armi.

Il bilancio complessivo delle attività registra otto persone denunciate in stato di libertà.

Controlli tra Pontedera e Pisa: armi e droga

A Pontedera, durante un controllo stradale, i militari hanno fermato un automobilista trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 21 centimetri e di circa 0,7 grammi di hashish. L’arma e la sostanza sono state sequestrate, mentre per l’uomo è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

A Pisa, nei pressi della stazione ferroviaria in via Vespucci, un giovane senza fissa dimora è stato trovato con un altro coltello a serramanico di 18 centimetri, immediatamente sequestrato.

Nel corso dei controlli è stato inoltre denunciato un altro soggetto trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico lungo 16 centimetri.

Furti ai turisti e ricettazione

Sempre a Pisa, in via Sempione, i Carabinieri hanno bloccato un uomo trovato in possesso di un dispositivo GPS per il tracciamento di valigie, risultato rubato poche ore prima a un turista tailandese. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Guida in stato di ebbrezza: quattro casi in pochi giorni

Tra il 22 e il 24 maggio si sono registrati diversi episodi di guida in stato di ebbrezza: in via San Michele degli Scalzi a Pisa, tasso alcolemico pari a 1,09 g/l; sulla SS1 Aurelia, 0,97 g/l; a San Miniato, lungo viale Leonardo da Vinci, 1,95 g/l; sul viale del Tirreno a Pisa, 1,18 g/l.

In tutti i casi è stato disposto il ritiro della patente e l’affidamento dei veicoli a persone di fiducia.

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