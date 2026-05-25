Corso Gratuito di Primo Soccorso Pediatrico a Vinci

Saper intervenire con prontezza e consapevolezza in caso di emergenza può fare la differenza per la vita di un bambino. Con questo obiettivo fondamentale, le Misericordie di Vinci e Cerreto Guidi, con il patrocinio del Comune di Vinci, organizzano un Corso Gratuito di Primo Soccorso Pediatrico aperto a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno 2026 alle ore 10:00, presso i locali di Villa Reghini (Piazza della Pace, Sovigliana - Vinci).

L’incontro formativo, interamente gratuito, è stato fortemente voluto per offrire a genitori, nonni, insegnanti, educatori e babysitter gli strumenti teorici e pratici necessari per affrontare i piccoli e grandi imprevisti dell'età pediatrica, con un focus particolare sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare.

L'evento è curato direttamente dal Gruppo Formazione della Misericordia di Vinci e si avvarrà dell'importante intervento della Dott.ssa Ramona Dinice, per guidare i partecipanti nell'apprendimento delle corrette linee guida di intervento.

La sicurezza dei più piccoli è una priorità assoluta per la nostra comunità e la formazione è un fondamentale strumento per poter prevenire tragedie. Questo corso vuole dare a chiunque si occupi di bambini le competenze necessarie per agire tempestivamente nei primi, decisivi minuti di un'emergenza.

Informazioni e iscrizioni:

I posti per partecipare all'evento sono limitati e l'iscrizione è obbligatoria. Per riservare il proprio posto o richiedere informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

Misericordia di Vinci

Via Pierino da Vinci, 35 | Tel. 0571 56692 | info@misericordiavinci.it

Misericordia di Cerreto Guidi

Via Vittorio Veneto, 2 | Tel. 0571 55643 | info@misericordiacerretoguidi.it

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa