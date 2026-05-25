CUPRA Night con Ciccio Caputo: il CUPRA Garage Empoli si trasforma in un’esperienza fuori dagli schemi

Una notte di energia, emozioni e vibrazioni autentiche.

Il CUPRA Garage Empoli ha acceso il territorio con una serata capace di trasformare un semplice evento in una vera experience immersiva in perfetto stile CUPRA.

Venerdì 22 maggio, il “CUPRA Night – Meet & Greet con Ciccio Caputo”, organizzato da Piemme Auto, ha registrato il tutto esaurito, richiamando centinaia di ospiti, appassionati, clienti e membri della CUPRA Tribe che hanno scelto di vivere una serata fuori dagli schemi all’interno del distintivo spazio CUPRA di Empoli.

Fin dall’ingresso, il CUPRA Garage si è trasformato in un ambiente emozionale e coinvolgente: luci, musica, visual dinamici, DJ set live, food experience e un’atmosfera elettrica che ha accompagnato gli ospiti per tutta la durata della serata.

Grande protagonista dell’evento è stato naturalmente Ciccio Caputo, accolto da un entusiasmo travolgente da parte del pubblico. L’attaccante pugliese, simbolo di autenticità, sacrificio e passione, ha conquistato il CUPRA Garage Empoli con il suo stile diretto e genuino, confermandosi ancora una volta “il bomber del popolo”.

Il cuore pulsante della serata è stato il “Talk Performance” condotto da Andrea Capretti di Radio Sportiva, che ha visto alternarsi sul palco:

• Ciccio Caputo

• Massimiliano Mechetti – titolare Gruppo Mechetti Srl

• Giuseppe Telesca – Sales Manager CUPRA Garage Empoli

Un dialogo autentico e coinvolgente tra sport, mentalità, performance e identità, capace di raccontare il legame tra il mondo CUPRA e una figura come Ciccio Caputo: un uomo che ha saputo distinguersi dentro e fuori dal campo senza mai perdere autenticità.

Durante la talk si è parlato anche del percorso imprenditoriale di Caputo e dei suoi brand Birra Pagnotta e Gin Brusco, protagonisti della serata insieme alla ricercata proposta food & beverage firmata 13 Sushi Lab.

Uno dei momenti più coinvolgenti è stato il contest di palleggi, che ha visto decine di partecipanti sfidarsi tra applausi, tifo e adrenalina, trasformando il CUPRA Garage in una vera arena di energia e divertimento.

Per tutta la sera gli ospiti hanno avuto la possibilità di incontrare Ciccio Caputo, scattare fotografie, ricevere autografi sui palloni dedicati distribuiti all’ingresso e vivere un’esperienza diretta e personale con il campione.

A completare il tutto, il sound live del DJ set di Davide Bianucci, che ha accompagnato la serata con un’atmosfera intensa, elegante e contemporanea, perfettamente coerente con il mood CUPRA.

Con questa iniziativa, CUPRA Garage Empoli conferma ancora una volta la volontà di costruire qualcosa che vada oltre il tradizionale concetto di showroom: uno spazio di incontro, community, emozione e lifestyle.

Non un semplice evento.

Una vera CUPRA Experience.

Contatti stampa

Daniele Paganelli – Marketing Manager

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📧 daniele.paganelli@tuscaniaauto.it

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