Dino Cordio resta sindaco di Uzzano

Dino Cordio, primo cittadino uscente, è di nuovo sindaco. A Uzzano le elezioni del 24 e 25 maggio hanno dato una conferma: il comune della Valdinievole rimane al centrosinistra.

Cordio ha ottenuto quasi il 75% dei voti con la sua lista civica "Democratici per Uzzano". Gregorio Stiavelli era il candidato del centrodestra e ha preso poco più del 25% con la lista "Futuro Comune per Uzzano".

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