Elezioni amministrative, Fossi (PD): "Quando il centrosinistra è unito vince"

“La Toscana ha parlato con chiarezza e ci consegna una grande soddisfazione politica e una indicazione altrettanto chiara per il futuro: uniti si vince. I risultati delle amministrative confermano la forza di un centrosinistra largo, credibile e radicato nei territori, capace di parlare alle comunità e di costruire proposte concrete per il futuro”. Lo dichiara il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi commentando l’esito del voto amministrativo.

“Le vittorie a Prato, Pistoia, Cascina, Sesto Fiorentino, Figline e Incisa Valdarno e negli altri comuni rappresentano un risultato straordinario che premia il lavoro svolto in questi anni da amministratori, candidati, militanti e coalizioni che hanno scelto di mettere al centro i bisogni delle persone e non le divisioni. È un successo costruito con ascolto, presenza costante e capacità di unire” aggiunge il segretario.

“Il Partito democratico si conferma primo partito nei territori, un dato che ci rende orgogliosi ma che ci consegna anche una responsabilità ancora maggiore. La Toscana dimostra ancora una volta che quando prevalgono serietà, competenza e spirito unitario si costruisce fiducia. Da qui ripartiamo, con entusiasmo e umiltà, consapevoli che questo risultato non è un punto di arrivo ma un impegno ancora più forte verso le cittadine e i cittadini toscani” conclude Fossi.