Da Prato a Pistoia, Giani: "Grande successo della coalizione di centrosinistra"

Su 20 comuni, in 16 si conosce già il nome dei primi cittadini eletti in Toscana (Qui il dettaglio). Per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è stato un "grande successo della coalizione di centrosinistra": dove "il candidato ha vinto al primo turno è il candidato del centrosinistra, come è accaduto ad esempio a Prato, Pistoia, Sesto Fiorentino, Figline, Cascina. La partita si apre invece al ballottaggio per città come Arezzo e Viareggio. Una grande conferma della maggioranza di centrosinistra e un bellissimo risultato del Partito Democratico che rispetto al livello nazionale vede la Toscana riconquistare una città importante come Pistoia e, dopo il periodo di commissariamento, Prato".

Matteo Biffoni, dopo due mandati, torna ad essere eletto sindaco in seguito alla parentesi dell'amministrazione Ilaria Bugetti, collega di partito, eletta nel 2024 e dimessa nel giugno 2025 dopo l'apertura di un'inchiesta.

Nelle sue prime parole Biffoni, che si appresta a tornare sindaco con oltre il 55,6% delle preferenze, ha ringraziato i pratesi, "non era scontato potesse andare così. Sono orgoglioso, forse più delle altre volte. Mi sento una responsabilità particolarmente pesante sulle spalle". Poi ha aggiunto: "Da domani si riprende. Ho letto l'appello di Confindustria Toscana sulla questione tessile, è uno dei temi principali da riprendere. C'è il tema della sicurezza, del lavoro, il tema di capire la mia macchina comunale a che punto è con la questione dei bilanci e degli investimenti. L'altro grande tema, mia ossessione, è il tema dell'abitare: vogliamo mettere subito l'attenzione su questo". Ringraziamenti anche al commissario: "Quando ci sarà il passaggio di consegne sarà mia cura iniziare a riprendere le fila di quelle che sono le priorità di questa città".

"Grande successo a Prato per Matteo Biffoni, al quale vanno le mie più vive congratulazioni" ha commentato Giani. "Con grande spirito di servizio, Matteo si è messo a disposizione dei cittadini di Prato che lo hanno premiato".

Con Giovanni Capecchi, dopo dieci anni nel segno del centrodestra, torna a governare il centrosinistra a Pistoia. "Siamo tornati a guidare la città, da domani al lavoro. Annamaria Celesti (candidata del centrodestra Ndr) mi ha chiamato poco fa per farmi le congratulazioni. È stata una bella corsa. Le cittadine e i cittadini hanno scelto e sono onorato di questa loro fiducia". Capecchi ha detto che sarà "un sindaco vicino alla città. L'imperativo di far partecipare la città alle scelte in politica più importanti per me è un dovere. Voglio continuare un dialogo con tutte con tutti non chiudermi nelle stanze". Una vittoria "non di Giovanni Capecchi, è la nostra vittoria" ha detto commentando il risultato, accanto alla sua sfidante alle primarie Stefania Nesi che dovrebbe essere nominata vicesindaco, "e ce la siamo guadagnata giorno dopo giorno parlando con le persone". Proprio a Nesi, Capecchi ha rivolto "un ringraziamento speciale" perché "siamo riusciti a fare quello che gli altri speravano non facessimo, siamo riusciti a rimanere uniti". Oggi "festeggiamo: benissimo, ma la vera festa la faremo se via via riusciremo a risolvere le questioni nodali per questa città".