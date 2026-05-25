L'ex vice presidente del Csm David Ermini è sindaco di Figline e Incisa

David Ermini, ex deputato ed ex vicepresidente del Csm, è il nuovo sindaco di Figline e Incisa Valdarno (provincia di Firenze). Ermini corre con l'appoggio del Pd, di Avs e della sua lista civica. Ha ottenuto al lrimo turno più del 50% dei voti.

Lo seguono Enrico Venturi per il centrodestra, col 27% circa dei voti, ed Enrico Buoncompagni col 16% circa per una coalizione che comprende Casa Riformista, Azione, +Europa e il Psi. Chiude Sara Bartoloni per la sinistra radicale a poco meno del 3%.

La campagna elettorale è stata accompagnata dalle polemiche sul nome di Ermini, ex fedelissimo di Matteo Renzi entrato poi in conflitto con l'ex premier: ecco spiegato il sostegno di Casa Riformista a Buoncompagni. Nemmeno il M5s ha appoggiato la candidatura di Ermini.

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