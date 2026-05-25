Esperienze 'offline' al campo estivo de Il Gelsomino Ranch

Attualità Montaione
Condividi su:
Leggi su mobile

Tra le colline di Montaione, in provincia di Firenze, c'è un posto dove l'estate ha ancora il sapore di un tempo. Nessuna connessione internet, niente comodità artificiali: solo terra, animali e ragazzi che imparano a cavarsela da soli. È Il Gelsomino Ranch, e quest'anno torna con un calendario ricco di esperienze rivolte a bambini e adolescenti dai 5 ai 18 anni.

Si parte a giugno con le Settimane Verdi (15-19 giugno), cinque giorni di attività per i bambini dai 7 ai 12 anni: giornate piene di equitazione, laboratori, giochi all'aria aperta e tre pasti inclusi. A luglio, dal 6 al 10, spazio anche ai più piccoli — dai 5 agli 8 anni — con stage mattutini pensati per un primo approccio al cavallo.

L'evento di punta resta però il 72 Ore – Far West Experience (3-5 luglio): tre giorni e due notti in tenda, senza telefono, per ragazzi dai 10 ai 18 anni. Si cucina il proprio cibo, si dorme sotto le stelle, ci si muove a cavallo. Un format che nel tempo è diventato una sorta di rito di passaggio per molti giovani toscani, e non solo. L'esperienza si replica a settembre con una seconda edizione, "Il Ritorno", in programma dal 4 al 6.

La struttura si trova in Via Mura 22 a Montaione e accoglie famiglie da tutta la Toscana da oltre 26 anni.

 

Notizie correlate

Toscana
Attualità
14 Maggio 2026

Temporali, vento e mareggiate: allerta meteo di codice giallo in Toscana

Ancora instabilità per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, a causa di un’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico che porterà precipitazioni temporalesche anche intense su quasi tutta la regione. [...]

Montaione
Attualità
14 Maggio 2026

Svelato il logo del nuovo centro espositivo M'ARTE a Montaione: vince il logo di Emanuela Martelli

È stato ufficialmente svelato il logo del nuovo centro espositivo M’ARTE, un passaggio significativo nel percorso che porterà all’apertura del nuovo spazio culturale di Montaione. Il progetto vincitore è quello [...]

Montaione
Attualità
12 Maggio 2026

'Il paesaggio ritrovato', escursioni alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Montaione

Prosegue il programma escursionistico Il Paesaggio Ritrovato, l’iniziativa dedicata alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche di Montaione e dei suoi dintorni. Domenica 24 maggio, in occasione della Giornata Europea [...]



Tutte le notizie di Montaione

<< Indietro

torna a inizio pagina