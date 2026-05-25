Esperienze 'offline' al campo estivo de Il Gelsomino Ranch

Tra le colline di Montaione, in provincia di Firenze, c'è un posto dove l'estate ha ancora il sapore di un tempo. Nessuna connessione internet, niente comodità artificiali: solo terra, animali e ragazzi che imparano a cavarsela da soli. È Il Gelsomino Ranch, e quest'anno torna con un calendario ricco di esperienze rivolte a bambini e adolescenti dai 5 ai 18 anni.

Si parte a giugno con le Settimane Verdi (15-19 giugno), cinque giorni di attività per i bambini dai 7 ai 12 anni: giornate piene di equitazione, laboratori, giochi all'aria aperta e tre pasti inclusi. A luglio, dal 6 al 10, spazio anche ai più piccoli — dai 5 agli 8 anni — con stage mattutini pensati per un primo approccio al cavallo.

L'evento di punta resta però il 72 Ore – Far West Experience (3-5 luglio): tre giorni e due notti in tenda, senza telefono, per ragazzi dai 10 ai 18 anni. Si cucina il proprio cibo, si dorme sotto le stelle, ci si muove a cavallo. Un format che nel tempo è diventato una sorta di rito di passaggio per molti giovani toscani, e non solo. L'esperienza si replica a settembre con una seconda edizione, "Il Ritorno", in programma dal 4 al 6.

La struttura si trova in Via Mura 22 a Montaione e accoglie famiglie da tutta la Toscana da oltre 26 anni.

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