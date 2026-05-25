Il PD di San Miniato va a congresso: Tamara Santini candidata unitaria

Il Pd di San Miniato inizia questa sera la stagione congressuale, un percorso che vedrà il confronto di iscritti, amministratori e simpatizzanti
Il Pd di San Miniato inizia questa sera la stagione congressuale, un percorso che vedrà il confronto di iscritti, amministratori e simpatizzanti volto a contribuire alla costruzione di una proposta che traccerà la strada per i prossimi anni.
Il congresso rappresenta un momento fondamentale di ascolto elaborazione e rinnovamento organizzativo, sarà l’occasione per far il punto sulle problematiche locali e nazionali e capire come disegnare una visione condivisa del futuro che ci permetta di stare vicina ai bisogni della persone.
Nel congresso si andranno a rinnovare tutte le cariche: di tutti i circoli, dell’Unione Comunale di San Miniato e della Federazione di Pisa.
Si inizia questa sera 25 maggio con il circolo di Ponte a Elsa, seguiranno:
26maggio circolo “Giorgio Savini” di San Miniato
27 maggio i circoli di Ponte a Egola e San Donato assieme
3 giugno i circoli di La Serra e Balconevisi assieme
4 giugno circolo di Cigoli
8 giugno circolo San Miniato Basso
9 giugno circolo La Scala Isola
Per la Segreteria dell’Unione comunale è stata presentata la candidatura unitaria di Tamara Santini, 58 anni, laureata in Economia e Commercio, funzionaria della Asl Toscana Centro con una lunga esperienza politica e amministrativa.
E’ stata consigliera comunale dal 1995 al 2004, per il PDS e DS durante il secondo mandato del sindaco Alfonso Lippi e durante il primo mandato del sindaco Angelo Frosini e costantemente impegnata nell’attività politica del Partito.
Nel Partito Democratico, a cui ha aderito fin dalla sua fondazione, partecipa attivamente all’organizzazione e alla gestione delle Feste de l’Unità. Fa parte della segreteria dell’Unione comunale del PD e della Commissione Pari opportunità del Comune di San Miniato, impegnata in varie associazioni di volontariato.
La candidatura ha raccolto il unitario di tutto il partito ed è stata sottoscritta da rappresentanti di tutti i circoli.
Anche per la Segreteria della Federazione di Pisa è stata presentato un unico candidato unitario, il cascinese Giovanni Russo, segretario dell’Unione Comunale di Cascina e capolista alle amministrative comunali.
Fonte: PD San Miniato
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