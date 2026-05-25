Il progetto Pre...Gio approda nell'Empolese, vaccinazione anti-Hpv e Pap-test per le giovani donne

Il progetto Pre...Gio, Prevenzione nelle Giovani donne, approda nell'Empolese per promuovere anche qui la salute femminile. L’iniziativa, dopo le giornate pratesi e pistoiesi, a giugno si sposta nella zona della Valdelsa con l'obiettivo di offrire alle giovani donne tra i 25 e i 30 anni non compiuti la possibilità di accedere, gratuitamente e contemporaneamente, a due importanti strumenti di prevenzione: la vaccinazione contro l'Hpv e l’esecuzione del Pap-test.

Il primo appuntamento è per il 4 giugno alla casa di comunità "Gino Strada" di Empoli, in piazza XXIV Luglio, dalle 13,30 alle 18.

Il secondo incontro, invece, è in programma il 15 giugno al distretto di Santa Croce in via Mainardi 2, dalle 9 alle 13.

Le donne interessate potranno accedere direttamente negli orari indicati senza necessità di prenotazione. L’iniziativa è rivolta alle donne di età compresa tra i 25 e i 30 anni non compiuti e non vaccinate per Hpv, anche se non hanno ancora ricevuto l’invito per lo screening cervicale. Durante le due mattinate sarà presente un team multiprofessionale composto da ostetriche, assistenti sanitari, medici e personale amministrativo, pronto a fornire informazioni, orientamento e presa in carico.

Nell'ambito empolese il progetto è realizzato grazie alla collaborazione tra varie strutture dell'Ausl Toscana centro, quali Attività di Assistenza sanitaria Empoli Pistoia-Prato, Ostetrica professionale, la struttura degli Screening, il Servizio Gestione agende e call center, la Rete sanitaria territoriale e l’Università degli Studi di Firenze.

Pre...Gio nasce con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla prevenzione, offrire servizi gratuiti in linea con le direttive della Regione Toscana e garantire un percorso semplice e integrato.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una sperimentazione più ampia che coinvolge le case di comunità e i consultori delle aree territoriali Empolese Valdelsa, Pistoiese e Pratese, per rafforzare la prevenzione e promuovere una maggiore partecipazione agli screening

Fonte: Ausl Toscana Centro

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