Autobus in fiamme in Fi-Pi-Li tra Lastra a Signa e Ginestra, nessun ferito

Cronaca Lastra a Signa
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(da pagina Facebook I Dannati della Fi-Pi-Li)

Incendio di un autobus in Fi-Pi-Li questa mattina nel tratto tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, in direzione Pisa

Incendio di un autobus in Fi-Pi-Li questa mattina nel tratto tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, in direzione Pisa. I soccorsi sono intervenuti intorno alle ore 5.20 sul posto. Da quanto appreso non ci sarebbero persone rimaste ferite: i passeggeri sarebbero riusciti a uscire dal mezzo in tempo. Una persona è stata assistita dal 118, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme nel giro di qualche ora. Sul posto hanno operato una squadra e un'autobotte in supporto.  Si registrano rallentamenti e code.

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