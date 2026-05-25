Arezzo, auto contro il guard-rail sulla SS73: due persone coinvolte

Cronaca Arezzo
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Uno dei due occupanti dell'auto è rimasto intrappolato: estratto dai vigili del fuoco, è stato immobilizzato e affidato al personale sanitario giunto sul posto

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, 25 maggio, ad Arezzo, lungo la Strada Statale 73 Senese-Aretina, dove un'auto è uscita di strada finendo la propria corsa contro un guard-rail. L'impatto ha causato gravi danni all'auto, intrappolando uno degli occupanti all’interno dell’abitacolo.

L’allarme è scattato intorno alle 14.54, quando una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo si è recata sul luogo dell'incidente per prestare soccorso agli occupanti dell'auto. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario, con un'autoinfermierizzata e due ambulanze.

All'arrivo dei soccorritori, la persona rimasta intrappolata è stata estratta dai Vigili del Fuoco, immobilizzata e affidata alle cure del personale sanitario.

Le operazioni sono tuttora in corso per la messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, in attesa dell’arrivo del carro attrezzi per la rimozione del mezzo.

Sul posto anche la Polizia Locale di Arezzo, impegnata nella gestione della viabilità e nei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono ancora note le cause dell'incidente.

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