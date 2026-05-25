Lavori di Acque a Pontedera, ecco dove

Front Office Pontedera
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Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, giovedì 28 maggio dalle ore 8.30 alle 16.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Pacinotti, Colombo, Tosco Romagnola (nel tratto compreso tra via Fiorentina e via Pacinotti) e in Viale Italia (nel tratto compreso tra piazza del Cordificio Billeri e via Pacinotti).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato a data da destinarsi, che sarà resa nota con successiva comunicazione.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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