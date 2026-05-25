'Le possibilità dell'abitare': a Empoli il convegno su Housing Sociale e Urban Housing

Il tema della casa sarà al centro del convegno “Le possibilità dell’abitare – Partenariati Pubblici Privati Plurali Protagonisti”, promosso dalla cooperativa SintesiMinerva, in collaborazione con Urban Housing Coop.Net e con il patrocinio del Comune di Empoli, in programma giovedì 28 maggio, dalle ore 9.30 alle 13.00, al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli.

Una mattinata di confronto e approfondimento che vedrà la partecipazione di amministratori pubblici, mondo accademico, cooperative, fondazioni e professionisti, chiamati a dialogare su una delle questioni più urgenti del presente: il diritto all’abitare e le profonde trasformazioni del mercato della casa. Il convegno vuole essere un’occasione per indagare il tema dell’emergenza abitativa, superando l’idea che la questione riguardi esclusivamente le fasce economicamente più fragili. Oggi il disagio abitativo si sta allargando, e coinvolge ormai anche la classe media, una "fascia grigia" di cittadini che lavorano ogni giorno, percepiscono uno stipendio, ma non riescono a sostenere il costo di un affitto.

Lo scorso 8 maggio è entrato in vigore il Decreto-Legge “Piano Casa”: un pacchetto di misure promosso per dare una risposta concreta al crescente disagio abitativo, attraverso l'incremento dell’offerta di alloggi a prezzi accessibili. Un obiettivo ambizioso ma insufficiente rispetto all’entità del problema, come sottolinea Cristina Dragonetti, Presidente di SintesiMinerva: “Il Piano Casa del Governo Meloni prevede 10 miliardi in 10 anni e circa 100mila alloggi a canone calmierato, ma questi numeri non sono sufficienti a colmare il crescente divario tra salari reali e costo degli affitti. Oggi milioni di persone sono costrette a destinare una quota sempre maggiore del proprio reddito alla casa, con il rischio concreto di esclusione abitativa anche per chi dispone di un’occupazione stabile. È necessario affiancare a queste misure interventi più strutturali, tempi certi e rapidi di attuazione e una strategia complessiva che riconosca il diritto all’abitare come una priorità sociale ed economica del Paese”.

Il convegno affronterà anche il tema dell’abitare sostenibile, con particolare riferimento al Fondo Housing Toscano e al progetto europeo INTERREG HEROES, e vedrà la partecipazione di Arianna Camellato (Dipartimento DIDA – Università di Firenze), Cristina Dragonetti e Lorenzo Terzani (Presidente Consorzio Fabrica). In questo contesto SintesiMinerva porterà l’esperienza del senior housing sviluppato nell’ambito del progetto Lux Living a Montelupo Fiorentino: un modello abitativo per anziani autosufficienti ma fragili, che grazie al supporto socio-sanitario e tecnologico possono vivere in autonomia. Un’esperienza concreta di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e terzo settore.

Grazie al contributo di Paola Del Monte, economista sociale e senior advisor di Near Sgr, Federico Mento, antropologo urbano e Advisory Board di Avanzi e a Francesca Giannì, Presidente della Società della Salute Empolese, Valdarno, Valdelsa: saranno approfonditi i partenariati plurali e l’abitare inclusivo.

A seguire una tavola rotonda con la partecipazione di Rossana Zaccaria, Presidente Associazione Nazionale Legacoop Abitanti, Diego Brescianini - Investire SGR per fondi FHT (FIA) - FAE (FNA), Brenda Barnini, Consigliera regionale presidente della Seconda Commissione Sviluppo economico e rurale, e Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze. Modera il dibattito la giornalista Sandra Salvato.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Fonte: Ufficio Stampa

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