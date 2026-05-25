L’Ente Boccaccio diventa Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio E.T.S.

L’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio ha completato il percorso di trasformazione in Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio E.T.S., con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).



Un passaggio di grande rilievo istituzionale, che consente adesso alla Fondazione di operare secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore, dotandosi di strumenti più moderni, di un nuovo statuto e di un assetto organizzativo adeguato alle sfide attuali.

La nuova configurazione giuridica rafforza la capacità della Fondazione di promuovere, tutelare e diffondere l’eredità culturale di Giovanni Boccaccio, consolidando il ruolo di Certaldo come centro di riferimento per gli studi boccacciani, la ricerca accademica e la progettazione culturale.

Contestualmente, è stato rinnovato il Consiglio direttivo, così composto: Giovanna Frosini, presidente; Francesco Bausi, Michaelangiola Marchiaro, Elsa Filosa, Maurizio Fiorilla, Sabina Spannocchi e Marco Petoletti, consiglieri.

“Una nuova veste che garantisce a Boccaccio e a Certaldo la centralità che meritano nel panorama culturale nazionale e internazionale. La trasformazione in Fondazione permetterà di ampliare le attività, rafforzare le collaborazioni e sviluppare nuovi progetti di ricerca e divulgazione”, così la prof.ssa Giovanna Frosini presidente della Fondazione Ente Boccaccio.

Nominato anche il nuovo Comitato Scientifico: ne fanno parte Marco Cursi (coordinatore), Università di Napoli Federico II; Monica Berté, La Sapienza Università di Roma; Veronica Ricotta, Università per Stranieri di Siena; David Speranzi, Università di Firenze; Lorenzo Tanzini, Università di Cagliari; Natascia Tonelli, Università di Siena; Marco Veglia, Università di Bologna; Michelangelo Zaccarello, Università di Pisa; Emanuele Zappasodi, Università per Stranieri di Siena.

Consigliere onorarie: Carla Maria Monti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; Roberta Morosini, UCLA USA.

La Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio E.T.S. proseguirà e potenzierà il proprio impegno nella promozione culturale, nella formazione, nella valorizzazione del patrimonio letterario e nella costruzione di reti nazionali e internazionali dedicate alla figura e all’opera del grande autore certaldese

Fonte: Ufficio Stampa Ente Nazionale Giovanni Boccaccio

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