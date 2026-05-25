L'Università di Pisa al centro del dialogo europeo sull'innovazione rurale

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Tre giorni di incontri con esperti e istituzioni da tutta Europa su governance territoriale, transizione sostenibile e sviluppo delle aree rurali

Dal 18 al 20 maggio l’Università di Pisa ha ospitato una serie di incontri internazionali dedicati all’innovazione territoriale e al futuro delle aree rurali. A Pisa si sono confrontati ricercatori, consulenti, istituzioni, GAL, startup e comunità locali provenienti da diversi Paesi europei.

L’iniziativa ha riunito le attività dei progetti europei ATTRACTISS e CambioVia Pro e del percorso nazionale “4AKIS” promosso dal CREA, con l’obiettivo di rafforzare i sistemi della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura (AKIS) e costruire nuove forme di cooperazione tra territori, università e imprese.

Tra i momenti centrali anche il convegno “Verso un sistema di governance delle Comunità Locali”, organizzato dalla Regione Toscana insieme alla Federazione Regionale Strade del Vino e dei Sapori e al Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa, dedicato ai nuovi modelli di governance territoriale e alla valorizzazione delle aree rurali.

Al centro del confronto i temi della transizione digitale ed ecologica, della governance locale e dei modelli partecipativi per lo sviluppo sostenibile dei territori.

Le attività sono state coordinate dal gruppo PAGE del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa, confermando il ruolo dell’Ateneo come punto di riferimento nel dialogo tra ricerca europea e sviluppo territoriale

Fonte: Università di Pisa

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