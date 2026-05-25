Marco Remaschi resta sindaco di Coreglia Antelminelli

A Coreglia Antelminelli, comune in provincia di Lucca in cui non è previsto ballottaggio, le urne del 24 e del 25 maggio hanno parlato chiaro: Marco Remaschi rimane sindaco.

Il primo cittadino uscente per il csx, si presentava con Esperienza e competenza per Coreglia e ha ottenuto poco meno dell'80% delle preferenze; dalla parte opposta Massimo Innocenzo Togneri con Insieme per Coreglia ha preso poco più del 20% e andrà all'opposizione.

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