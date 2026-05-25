Marco Remaschi resta sindaco di Coreglia Antelminelli

Marco Remaschi, sindaco di Coreglia Antelminelli
A Coreglia Antelminelli, comune in provincia di Lucca in cui non è previsto ballottaggio, le urne del 24 e del 25 maggio hanno parlato chiaro: Marco Remaschi rimane sindaco.
Il primo cittadino uscente per il csx, si presentava con Esperienza e competenza per Coreglia e ha ottenuto poco meno dell'80% delle preferenze; dalla parte opposta Massimo Innocenzo Togneri con Insieme per Coreglia ha preso poco più del 20% e andrà all'opposizione.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Coreglia Antelminelli
Toscana
Attualità
25 Maggio 2026
Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. Si [...]
Prato
Politica e Opinioni
24 Maggio 2026
Domenica 24 e lunedì 25 maggio sono 20 i comuni toscani nei quali gli elettori saranno chiamati al voto per rinnovare il Consiglio comunale. I seggi saranno aperti la domenica [...]
Firenze
Politica e Opinioni
23 Marzo 2026
Il referendum sulla giustizia ha visto vincere il fronte del No. Sia in Toscana sia nel resto d'Italia il No ha ottenuto la maggioranza, per la gioia perlopiù del centrosinistra [...]
<< Indietro