Maria Ida Bessi torna sindaca di Capraia Isola

Capraia Isola è il comune più piccolo e remoto della Toscana, ma è anche quello che ha avuto più affluenza rispetto all'ultima tornata. Gli elettori e le elettrici hanno premiato Maria Ida Bessi, che era già stata sindaca di Capraia Isola.
Bessi ha ottenuto il 63,61% dei votanti e torna prima cittadina dell'isola in provincia di Livorno. Avrà sette seggi. Ha battuto Lorenzo Renzi, ex sindaco uscente poi sfiduciato: ha preso il 35,71% e due seggi, andrà all'opposizione. Solamente due voti per Mauro Dorini di Fiamma Tricolore.
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