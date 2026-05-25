Maria Ida Bessi torna sindaca di Capraia Isola

Politica e Opinioni Capraia Isola
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Capraia Isola è il comune più piccolo e remoto della Toscana, ma è anche quello che ha avuto più affluenza rispetto all'ultima tornata. Gli elettori e le elettrici hanno premiato Maria Ida Bessi, che era già stata sindaca di Capraia Isola.

Bessi ha ottenuto il 63,61% dei votanti e torna prima cittadina dell'isola in provincia di Livorno. Avrà sette seggi. Ha battuto Lorenzo Renzi, ex sindaco uscente poi sfiduciato: ha preso il 35,71% e due seggi, andrà all'opposizione. Solamente due voti per Mauro Dorini di Fiamma Tricolore.

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