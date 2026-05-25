Michelangelo Betti è riconfermato sindaco di Cascina

Cascina ha deciso di continuare col centrosinistra. Michelangelo Betti, sindaco uscente, ha avuto la conferma: sarà ancora lui a guidare il comune in provincia di Pisa.
Betti, che aveva 'riportato' Cascina a sinistra dopo la parentesi Ceccardi, ha ottenuto circa il 55% dei voti al primo turno e quindi non si andrà al ballottaggio.
Donatella Legnaioli, ex deputata, non ha raggiunto neppure il 25% a capo della lista di cdx. Le civiche dell'ex vice sindaco Dario Rollo si sono fermate a circa 17%.
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