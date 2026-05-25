Monterappoli, urp di prossimità chiuso il 1 giugno

Il Comune di Empoli informa che il prossimo lunedì 1 giugno 2026 l'Urp di Prossimità di Monterappoli (via Salaiola, 293) sarà chiuso: rimane comunque aperto l'Urp centrale nella sede del municipio in via Del Papa, 41 a Empoli. La successiva apertura dell'Urp di Prossimità a Monterappoli è fissata per lunedì 8 giugno 2026.

I SERVIZI DELL'URP DI PROSSIMITÀ - All’Urp di prossimità è possibile usufruire dei seguenti servizi:

- Informare su prestazioni, servizi, attività, norme e strutture dell’Amministrazione comunale - Accogliere e orientare i cittadini in relazione all’utilizzo dei diversi sportelli comunali e dei canali di comunicazione

- Carta d'identità elettronica (CIE) per cittadini residenti nel comune

- Pagare tariffe e tributi comunali tramite Pagobancomat

- Autentica di firma

- Autentica di firma venditore su passaggio di proprietà di veicoli dotati di certificato di proprietà in formato cartaceo

- Autenticazione di copie

- Legalizzazione di fotografie

- Autocertificazione

- Rilascio di certificati anagrafici