Monterappoli, urp di prossimità chiuso il 1 giugno

Il Comune di Empoli informa che il prossimo lunedì 1 giugno 2026 l'Urp di Prossimità di Monterappoli (via Salaiola, 293) sarà chiuso: rimane comunque aperto l'Urp centrale nella sede del municipio in via Del Papa, 41 a Empoli. La successiva apertura dell'Urp di Prossimità a Monterappoli è fissata per lunedì 8 giugno 2026.
I SERVIZI DELL'URP DI PROSSIMITÀ - All’Urp di prossimità è possibile usufruire dei seguenti servizi:
- Informare su prestazioni, servizi, attività, norme e strutture dell’Amministrazione comunale - Accogliere e orientare i cittadini in relazione all’utilizzo dei diversi sportelli comunali e dei canali di comunicazione
- Carta d'identità elettronica (CIE) per cittadini residenti nel comune
- Pagare tariffe e tributi comunali tramite Pagobancomat
- Autentica di firma
- Autentica di firma venditore su passaggio di proprietà di veicoli dotati di certificato di proprietà in formato cartaceo
- Autenticazione di copie
- Legalizzazione di fotografie
- Autocertificazione
- Rilascio di certificati anagrafici
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