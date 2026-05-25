Oltre 350 bambini e bambine a 'La Città di Regolino' in centro a Empoli

Grande partecipazione ieri in Piazza della Vittoria a Empoli per “La Città di Regolino”, il villaggio esperienziale dedicato a bambini e famiglie che ha trasformato il centro cittadino in uno spazio di gioco, scoperta e sensibilizzazione sui temi della sicurezza. Ospite d’onore del programma di Leggenda Festival, La Città di Regolino ha visto la partecipazione di oltre 350 bambini con relative famiglie.

Tra caschetti, gilet ad alta visibilità e attività ludiche pensate per imparare divertendosi, bambine e bambini si sono cimentati con entusiasmo nei giochi educativi ideati dalla Fondazione Regolino ETS: dal gioco dell’oca gigante al memory, dal flipper al forza 4 della sicurezza, fino alla zip line lunga 35 metri, una delle attività più attese e apprezzate del pomeriggio. A guidarli nelle varie esperienze c’era Regolino, la mascotte della Fondazione, che insieme al “Passaporto della Sicurezza” ha accompagnato i più piccoli in un percorso fatto di gioco, scoperta e consapevolezza, insegnando il valore della prevenzione, dell’attenzione e dei comportamenti sicuri nella vita quotidiana.

La giornata ha ospitato anche la premiazione delle classi IV dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest che hanno partecipato alla campagna educativa “Regolino va a scuola”, svolta nelle scuole nei mesi di aprile e maggio. Protagonisti del momento sono stati i bambini e le bambine coinvolti nel progetto, che hanno visto esposti all’interno della Città di Regolino i caschetti decorati realizzati durante il percorso educativo: elaborati colorati e originali attraverso cui ciascuno ha interpretato il tema della sicurezza con creatività, fantasia e messaggi di consapevolezza.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto il diploma di “Ambasciatore della Sicurezza” e i tatuaggi di Regolino, in un momento simbolico che ha celebrato il valore educativo del progetto e la partecipazione condivisa più che la competizione.

“Abbiamo visto famiglie intere vivere la Città di Regolino con entusiasmo e partecipazione – ha dichiarato Fabio Ciaponi, presidente della Fondazione Regolino ETS –. I bambini sono i nostri migliori ambasciatori: attraverso loro possiamo costruire una nuova cultura della sicurezza che parta dalle persone e arrivi nella vita di tutti i giorni”.

“Empoli è stata conquistata dalla Città di Regolino – ha commentato l’assessora al Lavoro del Comune di Empoli, Valentina Torrini –. Grazie al gioco e al coinvolgimento delle scuole, il tema della sicurezza sul lavoro è diventato un’esperienza educativa condivisa, capace di parlare ai lavoratori di domani”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla Cultura Jonathan Bensi: “La Città di Regolino ha interpretato perfettamente lo spirito di Leggenda Festival. È stato un progetto capace di coinvolgere scuole, insegnanti e famiglie lungo tutto l’anno scolastico, culminando in una giornata partecipata e ricca di significato”.

“È stata una bellissima opportunità educativa – ha aggiunto Maria Anna Bergantino, dirigente dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest –. Ringrazio la Fondazione Regolino, il Comune, gli insegnanti e soprattutto i bambini che hanno partecipato con entusiasmo e consapevolezza”.

La Fondazione Regolino ETS nasce dalla visione di REGO S.r.l. Società Benefit con l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza che metta al centro le persone. Attraverso percorsi educativi, attività divulgative e progetti esperienziali, la Fondazione promuove l’idea che la sicurezza non sia soltanto un insieme di regole, ma un valore culturale ed etico da costruire fin dall’infanzia.

L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Empoli e della Regione Toscana. Main sponsor dell’evento è stata REGO S.r.l. Società Benefit. Tra i co-sponsor anche Sammontana Italia S.p.A. Società Benefit e MADE Italia S.p.A..

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