A Empoli le studentesse progettiste presentano la 'nuova' piazza Don Minzoni

Siamo arrivati alle battute finali di un percorso entusiasmante ed emozionante. Il progetto “Come ti vorrei!, Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova Piazza Don Minzoni” pensato e voluto dall’amministrazione comunale di Empoli per la riqualificazione e rifacimento della piazza della stazione ferroviaria, che ha coinvolto 220 partecipanti, 45 elaborati, 10 classi, è arrivato quest’oggi (lunedì 25 maggio 2026) alla presentazione del rendering finale, realizzato dalle studentesse del liceo artistico Virgilio di Empoli, indirizzo Architettura e Ambiente.

Lì si possono trovare tanti spunti degli elaborati delle bambine e dei bambini delle scuole primarie di Empoli, pubbliche e paritarie che hanno risposto subito alla ‘chiamata’ dell’amministrazione.

Mesi di lavoro, sopralluoghi, impegno. Tanto. Dopo aver premiato tutte le scuole partecipanti e quelle ‘vincitrici’ (Serravalle, Avane, Ponte a Elsa), è stato presentato il rendering finale realizzato dalle studentesse dell’Artistico nella sala consiliare, al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41.

Sugli scranni erano presenti le due classi quinte del liceo con il professore del liceo artistico Virgilio, indirizzo Architettura e Ambiente, Domenico Angeloni che ha coordinato tutto il lavoro soprattutto delle quattro progettiste Linda, Lucia, Kasandra e Alice. Presenti tra gli altri anche una rappresentanza delle varie scuole primarie che hanno partecipato al progetto.

Prima dell’illustrazione e svelamento del rendering, sono intervenuti il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi; l’assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti, l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Simone Falorni e la dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ingegnere Roberta Scardigli.

"Non finirò di ripeterlo, come ho già detto al professor Angeloni: queste ragazze hanno fatto un lavoro straordinario – ha dichiarato il primo cittadino –. È bello vedere come un percorso iniziato dalle idee dei più piccoli poi possa essere veramente portato a termine con un rendering di questo tipo, che lascia a bocca aperta per il vero rinnovamento della piazza Don Minzoni. Con il solco tracciato dall'opera delle studentesse del Virgilio, vediamo una piazza nuova, moderna, ordinata, decorosa, pronta per essere vissuta. Ora tutto passa in mano all'amministrazione comunale per recepire questo concept e portarlo alla fase del progetto esecutivo. A bilancio a dicembre abbiamo stanziato 300mila euro, andiamo avanti lavorando in contemporanea con un altro pezzo importante per l'area, quello della nuova sede della Polizia Locale in via Palestro alle ex Poste, i cui lavori partiranno entro la fine del 2026".

I PUNTI PRINCIPALI DEL PROGETTO FINALE - Sono quelli emersi durante la selezione dei disegni dei bambini, ovvero un unico ampio percorso di attraversamento in direzione di Via Roma costeggiato da una serie di attrezzature e arredi urbani integrati (fioriere, punti informativi digitali, una piccola biblioteca “free library”, la statua dedicata a Don Minzoni, la mappa tattile in bronzo per non vedenti, un'installazione per “Leggenda festival” e le altre iniziative per i bambini, panchine, cestini), una serie di attraversamenti trasversali verso i lati della piazza, una pensilina moderna che rappresenta una “traduzione” degli archi di accesso proposti dai bambini, un potenziamento del sistema di illuminazione, la definizione di aiuole rialzate con il mantenimento del doppio filare di alberi per ogni lato. In definitiva un progetto pulito, lineare e moderno nella speranza di dare un volto nuovo alla piazza.

LE DICHIARAZIONI

“Il rendering finale presentato dalle studentesse del liceo artistico indirizzo Architettura e Ambiente rappresenta la sintesi più autentica dello spirito del progetto “Come ti vorrei!”, nato dall’ascolto e dalla creatività delle bambine e dei bambini delle dieci classi quinte delle scuole primarie di Empoli - ha sottolineato l’assessora Pasqualetti –. Attraverso questo lavoro, le idee, i sogni e i desideri dei più piccoli hanno trovato una forma concreta, trasformandosi in una proposta architettonica capace di immaginare una nuova Piazza Don Minzoni più inclusiva, verde, sicura e accogliente. Le studentesse del liceo hanno saputo interpretare con sensibilità e competenza le suggestioni emerse dagli elaborati dei bambini, traducendole in un progetto che unisce visione, partecipazione e attenzione agli spazi pubblici. Questo percorso dimostra quanto sia importante coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione della città futura, valorizzando il loro sguardo creativo e la loro capacità di immaginare luoghi a misura di comunità. Il progetto “Come ti vorrei!” promosso dal Comune di Empoli ha rappresentato un esempio concreto di cittadinanza attiva e collaborazione tra scuole, istituzioni e territorio, offrendo un’esperienza educativa di grande valore umano e culturale”.

“Un ringraziamento alle ragazze e ai ragazzi del liceo Virgilio e al loro professore Domenico che hanno preso spunti delle fantasie, dei sogni e dell’immaginazione dei più piccoli trasformandoli nel rendering che ci hanno presentato – ha aggiunto l’assessore Falorni -. I prossimi passi riguarderanno l’apertura delle procedure dell’effettiva progettazione della nostra piazza Don Minzoni da parte degli uffici che trasformeranno in primis l’immaginazione dei più piccoli, in seconda battuta il rendering degli studenti più grandi, in un progetto concreto”.

"Sono molto felice di aver fatto parte della commissione che ha visionato e valutato tutte le proposte arrivate dai diversi plessi scolastici della città – ha sottolineato la dirigente Scardigli -. Per la prima volta infatti alla richiesta del sindaco e della giunta di voler riqualificare una delle principali piazze della nostra città non ci siamo chiusi in ufficio ma abbiamo aperto le porte ai bambini e alle bambine chiedendo loro di ridisegnare uno degli spazi più importanti di Empoli cercando di mettere insieme le varie idee senza snaturare l’assetto storico del luogo.

Il risultato è stato straordinario non solo nelle idee ma anche nel vedere il grande impegno ed entusiasmo che questi bambini hanno messo nel disegnare la loro piazza dei sogni. In tutte le proposte abbiamo trovato una particolare attenzione al verde e alla socialità, due aspetti che hanno guidato gli studenti del liceo artistico nello sviluppo del progetto esecutivo che oggi vediamo. Ringrazio ogni singolo studente per il tempo e l’energia spesi per ridisegnare Piazza Don Minzoni con l’auspicio che presto questo spazio possa diventare un cantiere per la realizzazione della vostra piazza"

Così il professore Angeloni: “Quando ci è stato chiesto di collaborare con il Comune di Empoli per il progetto “Come ti vorrei”, siamo rimasti particolarmente entusiasti perché al Liceo Artistico crediamo molto in queste preziose e formative collaborazioni tra scuola e territorio. Tra tutti gli alunni delle due classi quinte di Architettura abbiamo pensato ad un gruppo collaudato di quattro ragazze: Linda, Lucia, Kasandra e Alice che nel loro percorso di studi avevano già dato prova di sinergia, concretezza e fantasia. A partire da febbraio, le alunne hanno visionato e raccolto i bisogni e le idee espresse dai bambini delle scuole elementari, trovandole davvero interessanti e dopo un confronto con l’amministrazione comunale sulla fattibilità, hanno provato a tradurle in un progetto fedele ai propositi originali, architettonicamente accattivante e allo stesso tempo concreto. L’iter progettuale è stato di fatto completo e rigoroso: le alunne sono partite dal rilievo della piazza e dai primi schizzi a mano per poi passare alla digitalizzazione in pianta con un primo software, alla modellazione tridimensionale con un secondo software e per ultimo alla realizzazione dei rendering finali con ulteriore specifico programma. Attraverso un costante confronto, le nostre “progettiste” sono riuscite a sintetizzare le idee iniziali in due proposte preliminari e poi in un progetto definitivo

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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