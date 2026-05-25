Luciano Angelini eletto sindaco di Pieve Fosciana

A Pieve Fosciana, piccolo comune della provincia di Lucca, si è votato per la successione di Francesco Angelini, deceduto durante il suo terzo mandato. I cittadini hanno scelto per la continuità.

Luciano Angelini, diventato sindaco dopo la scomparsa di Francesco Angelini, è ufficialmente il nuovo primo cittadino; era sostenuto dalla lista Uniti per Pieve Fosciana. Claudio Bertucci lo ha sfidato con la lista Un’idea nuova per Pieve Fosciana ma è andato all'opposizione.

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