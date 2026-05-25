Matteo Biffoni sarà di nuovo il sindaco di Prato

La corsa è giunta al traguardo, Prato nel giorno più importante dell'anno ha il nome di chi succede a Ilaria Bugetti alla guida dell'amministrazione.
A Prato infatti con la sua coalizione di centrosinistra, Matteo Biffoni si prende la fascia tricolore. Lo hanno deciso le elezioni di domenica 24 e lunedì 25 maggio.
Le urne hanno dato il risultato poco fa. Poco più del 55% per Biffoni, che ha superato di gran lunga il centrodestra di Gianluca Banchelli (circa 26%).
Notizie correlate
Tutte le notizie di Prato
Toscana
Attualità
25 Maggio 2026
Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. Si [...]
Prato
Politica e Opinioni
24 Maggio 2026
Domenica 24 e lunedì 25 maggio sono 20 i comuni toscani nei quali gli elettori saranno chiamati al voto per rinnovare il Consiglio comunale. I seggi saranno aperti la domenica [...]
Prato
Politica e Opinioni
17 Maggio 2026
Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 18:00, la Sala del Gonfalone della Provincia di Prato (Palazzo Banci Buonamici) ospiterà l'evento pubblico dal titolo "Prato: Una Città Civica e Solidale". L’incontro [...]
<< Indietro