Prato, riapre il punto Plures Alia di via Paronese

Lo sportello al pubblico di Plures Alia in via Paronese ha riaperto oggi al pubblico dopo una settimana di restauri. Ampliati e completamente rinnovati gli spazi con una nuova sala d’aspetto più ampia e confortevole. Raddoppiate le postazioni a disposizione dei cittadini, che sono passate da 4 a 8, con l’obiettivo di ridurre il più possibile le attese e i tempi di permanenza al punto Plures Alia, che rimane uno dei più frequentati dagli utenti con una media annuale di oltre 100 accessi giornalieri e picchi di 200 accessi nei periodi di fatturazione Tari.

La più grande novità è l’introduzione di un nuovo ‘punto fast’ dedicato esclusivamente alle pratiche più semplici e veloci, come le richieste di informazioni, la verifica di documenti, le spiegazioni sull’utilizzo di Aliapp. Altre 6 postazioni saranno veri e propri sportelli integrati ai quali rivolgersi sia per le pratiche Tari che per richiedere informazioni o ritirare le attrezzature necessarie per la raccolta differenziata. Una postazione, infine, sarà esclusivamente dedicata al ritiro dei kit per la differenziata e alle segnalazioni.

Lo sportello di via Paronese resterà regolarmente aperto dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14 alle 16.30, e il venerdì dalle 8.30 alle 13.

Per qualsiasi informazione o necessità, si raccomanda ai cittadini di scaricare Aliapp, la nuova app gratuita, disponibile per sistemi Ios e Android. In alternativa è possibile contattare il call center di Plures Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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