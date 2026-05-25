Processo al Palio: diamo i voti alle contrade, il video

Il Palio di Fucecchio è ormai storia, ma è tempo del 'Processo'. Con l'aiuto dell'esperto Maurizio Ciampalini, siamo andati a analizzare quanto successo in Buca il 24 maggio: abbiamo dato i voti alle contrade e sentito il parere dei vincitori, al telefono è stato raggiunto il capitano di Sant'Andrea Luigi Perreca.
Una testimonianza di vita che ha fatto riflettere ed emozionare. E' stata quella portata per il terzo anno consecutivo da papà Gianpietro, fondatore dell'associazione Ema PesciolinoRosso, nata dopo la scomparsa [...]
Tantissimi fucecchiesi ma anche tanti curiosi e appassionati dal resto d'Italia hanno seguito il corteggio storico del 45esimo Palio di Fucecchio. Protagoniste le dodici contrade, che dalle 15 si riverseranno [...]