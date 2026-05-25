Processo al Palio: diamo i voti alle contrade, il video

Il Palio di Fucecchio è ormai storia, ma è tempo del 'Processo'. Con l'aiuto dell'esperto Maurizio Ciampalini, siamo andati a analizzare quanto successo in Buca il 24 maggio: abbiamo dato i voti alle contrade e sentito il parere dei vincitori, al telefono è stato raggiunto il capitano di Sant'Andrea Luigi Perreca.

Di seguito il video del Processo al Palio!

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