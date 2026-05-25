Pupo chiude a Firenze il tour mondiale dei 50 anni di carriera

Pupo torna a casa per il gran finale del suo tour mondiale. Il cantante toscano Pupo chiuderà a Firenze il ciclo di concerti celebrativi dei 50 anni di carriera, con un appuntamento previsto per mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi Firenze.

Il tour, partito con il titolo “Pupo 50… storia di un equilibrista”, ha attraversato nei mesi scorsi Europa, Stati Uniti, America del Sud e Asia, toccando anche Russia, Uzbekistan e Kazakistan, confermando la dimensione internazionale dell’artista toscano.

Il concerto fiorentino rappresenta un ritorno simbolico alle origini: proprio da Firenze, infatti, Pupo partì negli anni della giovinezza prendendo il primo treno verso Milano per avviare la sua carriera discografica.

Lo scorso settembre Enzo Ghinazzi ha compiuto 70 anni, celebrando così una doppia ricorrenza: la vita artistica e personale. In mezzo secolo di attività, il cantautore ha firmato alcuni dei brani più popolari della musica italiana, costruendo una carriera segnata da continuità, riconoscibilità e successo internazionale.

I biglietti per l’evento sono disponibili sul sito del Teatro Verdi, su bitconcerti.it, ticketone.it e nei punti Box Office Toscana.