Sicuranza sarà il nuovo sindaco di Lucignano

Politica e Opinioni Lucignano
Condividi su:
Leggi su mobile

Lucignano ha un nuovo sindaco. Nel comune dell'Aretino si vota per la successione di Roberta Casini. Ha vinto il centrosinistra, nel segno della continuità con la precedente amministrazione.

Juri Sicuranza era il candidato del centrosinistra ed è stato per lungo tempo il vice di Casini: ha ottenuto il 65,87% contro il 34,13% della "Lucignano adesso" del candidato Matteo Ferracani, a capo di una lista di centrodestra.

Notizie correlate

Toscana
Attualità
25 Maggio 2026
elezioni toscana 2026

Elezioni Amministrative 2026 Toscana, lo scrutinio live su gonews.it

Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. Si [...]

Prato
Politica e Opinioni
24 Maggio 2026

Elezioni amministrative 2026, venti comuni al voto in Toscana: l'affluenza alle 23

Domenica 24 e lunedì 25 maggio sono 20 i comuni toscani nei quali gli elettori saranno chiamati al voto per rinnovare il Consiglio comunale. I seggi saranno aperti la domenica [...]

Firenze
Politica e Opinioni
23 Marzo 2026

Referendum, Meloni: "Rispettiamo la decisione". Dal centrosinistra toscano: "Segnale di rilievo"

Il referendum sulla giustizia ha visto vincere il fronte del No. Sia in Toscana sia nel resto d'Italia il No ha ottenuto la maggioranza, per la gioia perlopiù del centrosinistra [...]



Tutte le notizie di Lucignano

<< Indietro

torna a inizio pagina