Sicuranza sarà il nuovo sindaco di Lucignano

Lucignano ha un nuovo sindaco. Nel comune dell'Aretino si vota per la successione di Roberta Casini. Ha vinto il centrosinistra, nel segno della continuità con la precedente amministrazione.
Juri Sicuranza era il candidato del centrosinistra ed è stato per lungo tempo il vice di Casini: ha ottenuto il 65,87% contro il 34,13% della "Lucignano adesso" del candidato Matteo Ferracani, a capo di una lista di centrodestra.
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